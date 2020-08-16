Москвич устроил погром в делающей тесты на коронавирус клинике

Москвич устроил погром в клинике «Гемотест», делающей тесты на коронавирус. Видео с пострадавшей лабораторией в воскресенье, 16 августа, публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что в процедурном кабинете, где у пациентов берут анализы, перевернут стол и урна, а также разбросаны другие вещи. При этом врачи и медсестры плачут и пытаются вызвать охрану.

Как отмечает канал, атаку на клинику устроил мужчина в кожаной куртке. Он ворвался в здание, растолкав стоявших в очереди посетителей с криком «коронавируса нет», и начал крушить все вокруг. После этого дебошир скрылся, пригрозив врачам поубивать их, если лаборатория продолжит работать. В настоящее время нападавшего ищут.

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