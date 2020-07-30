Москвич устроился на подпольный завод по изготовлению масок и поделился ужасом

Репортер The Village Кирилл Руков в период пандемии коронавируса устроился на работу на подпольный завод по изготовлению масок и рассказал об ужасных условиях. Как поделился один из сотрудников, готовые изделия продаются в различных супермаркетах Москвы.

Журналист проработал на заводе 11-часовую ночную смену: с 7 вечера до 6 утра. Предполагалось, что оплата труда составит 146,9 рубля в час, однако корреспонденту эти деньги не выплатили. Кроме того, многие сотрудники жаловались на задержку зарплаты. По словам Рукова, на эту работу его взяли без собеседования, проверок и медкнижки.

На производстве в качестве антисептика использовалась водка. В перчатках, масках и шапочках работали «только те, кто хочет». В мешках с масками журналист обнаружил моль, а упавшие на пол изделия работники клали обратно.

«Станки стоят замасленные, хотя обычно с медицинских пылинки сдувают. Склад с воротами-гармошкой, куда грузовик с материалами заезжает, и сама фабрика — это просто одно помещение. То есть фура заезжает прямо в производственный цех. Мне не столько хочется их наказать, сколько показать абсурд: люди, и вы носите это на лице?!» — приводит слова собеседника репортер.

На этом заводе изготавливаются маски разных сортов, утверждает журналист: совсем идеальные — первый сорт, с браком — второй, и испорченные. В готовые упаковки вкладываются разные этикетки, — например, китайские, с красными печатями, или русские.

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