Москвич уволил супругу-чиновницу из-за поездки в Турцию без него

В Москве муж уволил супругу-чиновницу за то, что она поехала в Турцию без него. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как пишет издание, женщина находилась в плохом эмоциональном состоянии из-за долгой самоизоляции и закрытых границ. На тот момент она работала в управе района «Аэропорт». Москвичка втайне от всех купила билеты в Турцию и просто исчезла.

Несколько дней муж не знал, где она находится, на звонки она не отвечала. Обозлившись на нее, мужчина в состоянии алкогольного опьянения написал от ее имени заявление на увольнение и пришел к руководству управы, где заявил, что женщина не желает больше здесь работать, да и вообще она без разрешения отправилась загорать на берега Средиземного моря.

Для убедительности он придумал историю о том, что семья собирается переезжать в Калининград — это была основная причина увольнения. Администрация района решила обратиться в полицию, боясь, что мужчина мог сделать что-то с женщиной и таким образом замести следы, однако жительница Москвы на самом деле уехала на море, утаив это от мужа и работодателя.

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