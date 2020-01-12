Сегодня в 17:06

Москвич в костюме Деда Мороза похитил в храме норковую шубу

Новости /
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В подмосковных Мытищах неизвестный в костюме Деда Мороза похитил в храме Рождества Христова норковую шубу. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел 11 января около 16:00. «Из храма была похищена коричневая женская норковая шуба», — говорится в сообщении. В настоящий момент выясняются все детали произошедшего.

В начале декабря безработный житель Москвы напал с ножом на один из магазинов на улице Бакунинская. Правонарушитель, угрожая ножом, похитил две пары носков и скрылся. Ущерб составил 343 рубля.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2020 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.