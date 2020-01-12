Москвич в костюме Деда Мороза похитил в храме норковую шубу

В подмосковных Мытищах неизвестный в костюме Деда Мороза похитил в храме Рождества Христова норковую шубу. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел 11 января около 16:00. «Из храма была похищена коричневая женская норковая шуба», — говорится в сообщении. В настоящий момент выясняются все детали произошедшего.

В начале декабря безработный житель Москвы напал с ножом на один из магазинов на улице Бакунинская. Правонарушитель, угрожая ножом, похитил две пары носков и скрылся. Ущерб составил 343 рубля.

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