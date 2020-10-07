Москвич в одиночку обезвредил угрожавшего девушке ножом пассажира метро

Житель Москвы в одиночку обезвредил мужчину, угрожавшего девушке ножом в столичном метро. Сообщение пресс-службы УВД на московском транспорте, публикует «Росбалт».

Инцидент произошел на Калининско-Солнцевской линии. 36-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, подсел на свободное место рядом с девушкой, которой это не понравилось, и она отошла в другой конец вагона. Пьяный москвич пошел за ней и начал угрожать сначала словами, а затем достал нож.

За девушку заступился другой пассажир, который повалил злоумышленника и передал полицейским на станции «Хорошевская».

Возбуждено уголовное дело.

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