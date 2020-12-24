Москвич в розыске увидел полицейских и выпал из окна

В Москве мужчина, находившийся в розыске, выпал из окна седьмого этажа, когда его нашли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире многоэтажного дома на улице Трехгорный вал. Подозреваемый находился в гостях у знакомой. Когда в дверь позвонили полицейские, мужчина попытался скрыться и выпал из окна.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами. Подробности произошедшего уточняются.

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