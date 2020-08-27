Москвич выдавал себя за школьницу и развращал подростков

В Черноземье завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Москвы, который развращал подростков. Об этом сообщаетcя на сайте Мое onlinе.

Издание пишет, что мужчина в одной из социальных сетей создал аккаунты малолетних девочек и, выдавая себя за них, переписывался с 12-13-летними школьницами. В ходе общения он отправлял порнографические фотографии с несовершеннолетними, найденные в интернете, и склонял подростков выслать свои аналогичные снимки. В случае отказа он угрожал опубликовать их интимные переписки.

Об этом стало известно родителям девочек, они обратились в полицию. Мужчину вычислили, ему предъявлено обвинение за совершение развратных действий, иных действий сексуального характера, за незаконное изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних.

Уголовное дело направлено в суд.

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