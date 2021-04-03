Москвич выиграл чемпионат мира по смеху

Москвич стал чемпионом мира по смеху в соревновании, прошедшем на платформе Zoom. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

На ролике, который публикует издание, показан момент, как Митя Ефимов начинает смеяться перед зрителями-иностранцами. Уточняется, что в мировом первенстве состязались 20 человек.

В финале был москвич и представительница Уругвая. Им было необходимо в заключительном задании исполнить «смех победителя». По данным издания, Ефимов представил, как российская сборная по хоккею выиграла чемпионат мира, после чего он смог «заразительно» расхохотаться.

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