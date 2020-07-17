Москвич выиграл в лотерею 300 миллионов рублей

Житель Москвы выиграл 300 миллионов рублей в «Столото» — крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

Сумма выигрыша составила 303 527 903 рубля. Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража. «Победитель из Москвы пока не объявился», — рассказали в «Столото».

Москвич купил лотерейный билет «Гослото "6 из 45"» в мобильном приложении и отгадал числа выигрышной комбинации: 23, 38, 12, 35, 16, 31. Выигрыш попал в число крупнейших побед.

Ранее сообщалось о жителе Москвы, который увидел вещий сон и сорвал куш. Мужчине приснились выигрышные цифры — 8 и 33. Сумма выигрыша составила 9,2 миллиона рублей.

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