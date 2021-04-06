Москвич вынес с Рублевки элитное шампанское на пять миллионов рублей

Из ресторана в поселке Николино в подмосковной деревне Таганьково на Рублево-Успенском шоссе вынесли элитный алкоголь на пять миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника ресторана, руководство заведения начало замечать недостачи. Сначала их списывали на ошибки в программе, однако пропажи стали повторяться. Тогда директор ресторана стал следить за сотрудниками по камерам видеонаблюдения и вычислил вора.

Похитителем алкоголя оказался 30-летний мужчина. Он украл 87 бутылок шампанского Dom Perignon, 22 бутылки шампанского Cristal и несколько бутылок виски.

В настоящий момент неизвестно, что подозреваемый делал с украденным. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

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