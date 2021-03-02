Москвич выпал из квартиры на 18-м этаже и выжил

На севере Москвы мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на Беломорской улице. В результате падения мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Источник ТАСС сообщил, в правоохранительных органах уточнили, что мужчина упал в сугроб, что и спасло ему жизнь. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее в феврале женщина выпала с 16-го этажа на заснеженный козырек подъезда жилого дома и выжила. В правоохранительных органах уточнили, что проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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