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Москвич выжил при наезде поезда и побил машиниста

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Одинцовском районе Подмосковья поезд наехал на 55-летнего мужчину, спавшего в железнодорожной колее. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Машинист состава рассказал изданию, что ехал со скоростью примерно 20 километров в час на нефтебазу в деревне Часцы. Он заметил лежащего между рельсами мужчину, начал сигналить, экстренно остановился и выбежал, чтобы оказать ему помощь.

Когда машинист пытался вытянуть мужчину из-под вагона, тот стал от него отбиваться, а после бросился с кулаками. Приехавшие на место происшествия врачи установили, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не понимал, где находится, и лег отдохнуть между рельсами. Пострадавшего с диагнозом «сотрясение мозга» доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

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