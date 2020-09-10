Москвич забрался на машину на полном ходу, крикнул «Контент прет!» и свалился

Инцидент, по данным издания, произошел утром 6 сентября. Как видно на опубликованных в соцсетях кадрах, два человека высунулись из окна машины BMW сервиса «Яндекс.Драйв», происходящее снимала на камеру девушка. В какой-то момент мужчина вылез из авто и на полном ходу забрался на крышу, прокричав: «Контент прет!» При этом на крыше он продержался недолго, будучи под действием алкоголя, он не удержался и свалился. На этом видео прервалось.

Мужчина отделался синяками и ссадинами. Видеороликом заинтересовались в столичном управлении МВД. Личности людей на записи устанавливаются.

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