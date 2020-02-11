Москвич зашел в лифт и вышвырнул оттуда убиравшуюся консьержку

Житель Москвы зашел в лифт и вышвырнул консьержку, которая проводила там уборку. Конфликт сняли камеры видеонаблюдения, видео опубликовано в паблике «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел в доме № 9 в проезде Русанова на севере столицы. На кадрах видно, как мужчина заходит в лифт, а уже спустя секунду женщина вылетает оттуда и падает на пол.

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