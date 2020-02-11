Сегодня в 19:06

Москвич зашел в лифт и вышвырнул оттуда убиравшуюся консьержку

Новости /
Кадр: страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте»

Житель Москвы зашел в лифт и вышвырнул консьержку, которая проводила там уборку. Конфликт сняли камеры видеонаблюдения, видео опубликовано в паблике «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел в доме № 9 в проезде Русанова на севере столицы. На кадрах видно, как мужчина заходит в лифт, а уже спустя секунду женщина вылетает оттуда и падает на пол.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2020 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.