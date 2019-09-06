Москвич заставил прохожего купить ему еду в «Макдоналдсе»

Московские полицейские разыскивают мужчину, который заставил прохожего купить ему еду в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» под угрозой побоев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

По информации сотрудников правоохранительных органов, в полицию обратился мужчина 1983 года рождения. Пострадавший сообщил, что на улице к нему подошел неизвестный и потребовал купить ему еду в ресторане быстрого питания. Молодой человек потратил около тысячи рублей.

Неизвестный забрал еду и скрылся, полицейские ведут его розыск.

В январе сообщалось, что посетитель одного из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Москве устроил драку в помещении. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как мужчина с голым торсом нападает на одного из посетителей и кричит.

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