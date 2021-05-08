Москвича обокрали на 150 тысяч рублей в храме

Житель Москвы пришел в православный храм и лишился личных вещей на сумму более 150 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД,

По информации издания, у москвича украли из сумки два телефона, документы и банковские карты. Это произошло в церкви на улице Большая Ордынка. Полиция ищет злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Москве беременная женщина набросилась на полицейских и оторвала одному из них капюшон. 4 мая, на улице Свободы сотрудники патрульно-постовой службы остановили пару, переходившую дорогу в неположенном месте. Полицейские провели с ними беседу и пригласили мужчину проехать в отделение полиции для оформления административного протокола. Беременная женщина набросилась на лейтенанта и нанесла ему удары по голове и телу.

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