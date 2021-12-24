Москвича возмутили появившиеся возле часовни туалеты

Житель столицы в группе «Москва моя» в Facebook возмутился появившимися возле памятника-часовни на Китай-городе в центре города общественными туалетами. Мужчина указал, что это «не по-христиански».

«Мне могут возразить: так ведь центр города, праздники на носу, надо где-то нужду справлять! Не спорю, надо, но не за памятником-часовней. Как-то не по-христиански», — написал он, добавив, что недалеко от нее располагаются еще две подобных постройки. Пользователи сети согласились с автором топика и подчеркнули неуместность установки туалетов около часовни. «Где надо — не ставят, а около памятника — ну, это просто неуместно и по-варварски», «Лучше бы елку поставили. Часовня, елка, Рождество», «Да ошалели эти туалетчики! Раньше растяжки и рекламные щиты портили вид города, теперь туалеты», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян удивил вид на туалеты из окна жилого дома. На кадрах, выложенных в сеть, местный житель показывает, что из окон его дома открывается вид на соседнее здание с обзором на писсуары.