Москвича захотели лишить квартиры за перепланировку

Жителя одного из домов в Бутырском районе Москвы захотели лишить квартиры за перепланировку. Мужчина снес в своей «трешке» несущую стену и отказался ее восстанавливать, сообщает «Московский комсомолец».

О незаконном ремонте в квартире россиянина Мосжилинспекции просигнализировали соседи. Выяснилось, что он снес большую часть несущей стены между кухней и комнатной, оставив лишь небольшой участок для телевизора.

После того, как в жилье мужчины пришла проверка, ему выписали штраф в размере 2000 рублей и постановили вернуть стену обратно. Однако москвич решил не менять ремонт, за что был оштрафован еще на 500 рублей.

Когда и этим меры не дали эффекта, Мосжилинспекция обратилась в суд. Тот выписал россиянину штраф на 5000 рублей и ограничил его возможность выезда из России.

Однако и после этого несущую стену москвич не восстановил, из-за чего ведомству пришлось выставить жилье мужчины на торги. Отмечается, что подобный случай в практике Мосжилинспекции происходит всего в четвертый раз.

В настоящее время на жилье был наложен арест. Несмотря на это, у москвича еще есть шанс оставить жилье при себе. Для этого ему придется выполнить требование ведомства и восстановить стену.

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