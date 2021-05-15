Москвичам дали прогноз погоды на лето

Температура воздуха в Москве этим летом, вероятнее всего, окажется выше климатической нормы. Об этом «Известиям» рассказала главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

По ее словам, среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Специалист отметила, что в этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов. «Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие», — указала она.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что репетиция лета начнется уже 17 мая, когда термометры могут показать до 29 градусов тепла. По его словам, всего пары градусов не хватит, чтобы побить рекорд, который держится 124 года.

Ранее в Москве завершился отопительный сезон. Системы теплоснабжения более 34 тысяч жилых домов переведены на летний режим работы. Всего в Москве системы теплоснабжения отключили в 74 тысячах зданий.

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