Москвичам дали рекомендации перед отпуском

Собираясь в отпуск, с собой необходимо взять средства от изжоги, антигистаминные препараты, тонометр и успокоительные. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила клинический фармаколог столичного департамента здравоохранения Марина Журавлева.

По ее словам, избежать дискомфорта в области живота и эпигастрии помогут препараты из группы антацидов — алюминия фосфат, ангидрит и магния карбонат. Также в дорожную аптечку нужно положить активированный уголь — он избавит от расстройств пищеварительного тракта.

«От различных болевых ощущений помогут спазмолитические и анальгетические средства. Собираясь в отпуск, важно взять с собой жаропонижающие средства и сосудосуживающие препараты», — добавила Журавлева.

Кроме того, важно взять средства для обработки ран: кровоостанавливающий жгут, стерильный бинт, вату, марлевые салфетки, зеленку, йод и перекись водорода. От переживаний и нервный потрясений спасут растительные настойки — пустырника и валерианы.

Специалист напомнила и о препаратах, назначенных туристу индивидуально при наличии у него хронических заболеваний.

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