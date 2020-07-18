Москвичам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь

Специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова дала москвичам рекомендации по выбору арбузов и дынь. Сезон отечественных бахчевых культур начинается в августе, в связи с чем с их покупкой стоит пока подождать, рассказала она в беседе с агентством «Москва» в субботу, 18 июля.

«Конечно, арбузы и дыни лежат на прилавках круглый год, да и сегодня их все больше в магазинах и на рынках, но если вы хотите порадовать себя и близких самыми сочными и сладкими арбузами и дынями, то повремените с покупкой до августа», — объяснила Чердакова.

Кроме того, по ее словам, арбузы и дыни стоит приобретать лишь в проверенных местах. При этом в случае сомнений у продавца можно попросить документы, подтверждающие безопасность продукции. «Также стоит обратить внимание на то, чтобы плоды не лежали на земле или на полу», — добавила специалист.

Покупателям стоит проверить внешний вид арбуза. К примеру, если арбуз спелый, его поверхность должна быть блестящей и иметь ярко выраженные рисунки.

«При ударе ладонью зрелый арбуз должен вибрировать, при ударе согнутым пальцем — издавать умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Что касается дыни, зрелые плоды могут иметь кору различной окраски и толщины. Поэтому, выбирая дыню, стоит ориентироваться прежде всего на ярко выраженный аромат», — сказала Чердакова, отметив, что у спелой дыни семена должны легко отделяться от мякоти.

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