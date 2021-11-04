Москвичам дали совет по избавлению от тревожности в нерабочие дни

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с «Московским комсомольцем» дал совет, как избежать тревожности во время нерабочих дней.

Он отметил, что в первую очередь стоит запастись хорошими фильмами, книгами, уделить свободное время хобби, полезным делам и физическим нагрузкам. Мужчина пояснил, что появление тревожности во время длинных выходных — это реальный риск.

«Кроме ограничения круга общения и общего тревожного информационного фона, развитию этого состояния способствует убывающий день, нехватка солнца, похолодание. Чтобы избежать риска, необходимо поддерживать свое настроение, не давать себе бездельничать и скучать», — сказал эксперт. Помимо кино и спорта Тяжельников посоветовал отправиться на прогулку или экскурсию.

Ранее стало известно, что власти Москвы отказались продлевать нерабочие дни.