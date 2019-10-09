Москвичам дали советы для борьбы с осенней хандрой

Москвичам рекомендовали делать утреннюю зарядку, пить зеленый чай и использовать бодрящие ароматические масла для борьбы с осенней хандрой. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Медик посоветовал жителям столицы выпивать стакан воды перед едой, чтобы помочь обезвоженному организму. Помимо этого полезно принимать контрастный душ, если нет противопоказаний из-за хронических болезней.

Специалист рекомендовал москвичам пить зеленый чай вместо кофе, есть орехи и сухофрукты, а также чаще проветривать помещение и делать перерывы в работе для небольшой прогулки на улице. Все это поможет сохранять заряд бодрости в течение дня.

Тяжельников подчеркнул, что лучше не поддаваться желанию отоспаться в выходные дни, поскольку это нарушит режим дня. Он рекомендовал заменить дневной сон прогулкой. «В выходные есть большой соблазн поддаться сонному состоянию и остаться дома под теплым одеялом. Однако это не принесет пользы для организма. <...> На работе вы будете себя чувствовать еще более вялым и раздражительным, а там недалеко и до осенней депрессии», — сказал медик.

В конце сентября москвичам напомнили, что осенью меняются биоритмы, наблюдается упадок физических сил и снижение умственной работоспособности. Чтобы избежать этих негативных реакций, жителям столицы посоветовали заниматься спортом, сбалансированно питаться, принимать витамины группы В и другие комплексы витаминов.