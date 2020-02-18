Москвичам дали советы по приготовлению диетических блинов к Масленице. Об этом диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, уменьшить калорийность блюда возможно за счет основы: например, печь блины на минеральной воде, нежирном кефире или на пиве, а муку использовать цельнозерновую либо гречневую. Однако в этом случае приготовить кружевные блины будет проблематично, предупредила специалист.

Кроме того, выпекать блины необходимо на хорошо раскаленной сковородке без масла либо смазать дно только сначала. Соломатина порекомендовала уделить особое внимание начинке блюда: «Для меньшей калорийности лучше использовать овощные начинки: капусту, морковь, также можно добавить грибы или фрукты, например яблоки. Можно использовать различную рыбу».

Тем не менее жителям столицы не стоит злоупотреблять даже низкокалорийным мучным, предупредила доктор. Так, в день следует съедать не более двух блинов, причем в качестве основного блюда, а не десерта или перекуса.

В 2019 году любителям блинов рекомендовали не забывать о физической активности во время масленичной недели. Кроме того, в этот период необходимо включать ежедневный рацион различные продукты и блюда, овощи и фрукты, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществам

Празднование Масленицы в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. После этого у православных верующих начнется Великий пост, который завершится в конце апреля.

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