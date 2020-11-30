Москвичам дали советы по уходу за кожей при ношении защитной маски

Главный внештатный врач-дерматолог и косметолог министерства здравоохранения Подмосковья Наталия Махнева раскрыла несколько правил, благодаря которым можно сохранить здоровье кожи при ношении защитных масок. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщается на сайте ведомства.

По словам Махневой, носить маски и перчатки не просто важно, но и обязательно. При этом из-за постоянного контакта с тканью кожа сильно раздражается, это провоцирует высыпания и может привести к зуду.

Дерматолог рекомендовала оказаться от косметики, в особенности от тональных средств. «Под маской макияж с большей вероятностью закупорит поры и приведет к появлению высыпаний», — пояснила Махнева. Если же полностью отказаться от косметики не выходит, то можно использовать специальные некомедогенные средства, добавила она.

Кроме того, медик дала совет повременить с химическим пилингом, а также с косметикой на основе спирта и ретиноидов. При этом Махнева настаивает на необходимости ежедневно очищать кожу и наносить увлажняющие уходовые средства, которые будут создавать защитный барьер. По ее мнению, «идеально», если крем имеет в составе такие компоненты, как церамиды и гиалуроновая кислота.

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