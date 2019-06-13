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Москвичам дали советы по выбору клубники

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Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

При покупке клубники нужно выбирать только сухие ягоды. Такой совет дала начальник управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова, передает РИА «Новости».

По ее словам, ягоды стоит покупать не раньше середины июня, а при выборе необходимо обращать внимание на внешний вид. «Ягоды должны быть сухими, без наличия влажности на поверхности. Влага на поверхности ягод может свидетельствовать о порче, либо о неправильной температуре хранения», — сказала специалист и добавила, что такая клубника не будет долго храниться.

В 2018 году за первый месяц работы торговых площадок, которые открылись в Москве в начале июня, на ярмарках было продано свыше 900 тонн клубники и земляники.

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