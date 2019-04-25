Москвичам начали раздавать велосипеды

В четверг, 25 апреля, в Москве начался новый велосезон. Старт городскому велопрокату дал мэр Сергей Собянин, передает агентство «Москва».

Мероприятие прошло в районе Западное Дегунино, где в этом году велопрокат заработал впервые. «Я думаю, что к 2024 году в каждом районе города Москвы будет прокат», — предположил градоначальник.

По его словам, количество велосипедов в городском прокате растет вместе с числом горожан, которые ими пользуются. «Ни в одном городе мира нет такой динамики», — заключил Собянин.

Тарифы на велопрокат останутся прежними, повышения цен не будет, уточняет телеканал «Москва 24». Стандартный доступ на сутки стоит 150 рублей, на месяц — 600, если брать абонемент на весь сезон, это будет стоить от 1200 до 1500 рублей.

Велосезон в столице продлится до ноября.

Единый городской велопрокат работает в Москве с 2013 года.