Москвичам напомнили о сроках отключения горячей воды, а также ответили на частые вопросы, связанные с профилактическими работами. Об этом в понедельник, 29 июня, рассказали на портале mos.ru.

По информации портала, после 1 июля в Москве будут постепенно отключать горячее водоснабжение (ГВС). Узнать время можно также на mos.ru, написав в адресной строке место проживания.

Профилактические работы на московских тепловых станциях, магистральных и разводящих сетях не будут занимать больше 10 дней, отметили на портале. Между тем сроки отключения ГВС будут значительно отличаться.

Горожанам пояснили, что в новых микрорайонах проложены современные тепловые сети, с которыми работать намного легче, чем в старых кварталах и районах, в которых пока система полностью не заменена.

Кроме того, в период отключения ГВС оплата производится в соответствии с показаниями счетчиков. В связи с этим москвичам рекомендовали перекрыть трубу с горячей водой и пользоваться только холодной. На портале также напомнили, что тарифы на нее меньше, чем за услуги ГВС.

В начале июня сообщалось, что с 1 июля на время профилактических работ в жилых домах Москвы будет отключена теплая и горячая вода. График проведения летних ремонтных работ был скорректирован компанией «МОЭК» в связи с самоизоляцией москвичей на фоне пандемии коронавируса.

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