Москвичам напомнили об антиковидных мерах после окончания нерабочих дней

Жителям столицы напомнили, что ряд антиковидных мер продолжит действовать после окончания нерабочих дней в понедельник, 8 ноября. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Предприятия по-прежнему обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, включая работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Москвичи, относящиеся к этим категориям, обязаны соблюдать домашний режим. Исключения составляют те, кто прошел вакцинацию и переболел COVID-19 в последние шесть месяцев.

Во время домашнего режима не следует покидать дом за исключением визитов в продуктовый магазин и к врачу, а также для прогулок с питомцем и выбрасывания мусора. При этом прогулки и спорт на свежем воздухе не ограничиваются. С 8 ноября действие социальных карт для тех, кто должен находиться дома, приостановят. Их разблокируют в случае прохождения вакцинации или доказательств о перенесенном ковиде.

Театры, музеи и любые развлекательные мероприятия большее 500 человек будут пускать посетителей только при наличии QR-кода. Ношение масок в местах массового скопления людей остается обязательным.

Ранее Собянин заявил о сохранении некоторых мер безопасности после завершения ноябрьских праздников и ковидных каникул.