Москвичам напомнили об отключении подсветки на «Час Земли»

В Москве отключат подсветку знаковых архитектурных объектов и городских парков. Таким образом столица примет участие в крупнейшей экологической акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли», передает РБК.

Иллюминация будет выключена с 20:30 до 21:30 в субботу, 27 марта. К акции присоединились Кремль, Государственный исторический музей, ГУМ и ЦУМ, Манеж, Большой театр, храм Христа Спасителя. На час «погаснут» здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, гостиницы.

Кроме того, подсветку отключат в московских парках, в том числе в «Зарядье», «Царицыно», парке Горького, а также на стадионе «Лужники». Всего свет погасят на двух тысячах столичных объектах.

Акция «Час Земли» пройдет в России в 13-й раз. В 2013-м впервые отключили подсветку Кремля и еще более 100 зданий. 25 марта 2017 года была выключена подсветка более чем у 1,6 тысячи зданий.

Акция «Час Земли» учреждена по инициативе WWF в 2007 году. Ее суть заключается в том, чтобы выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты.

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