Москвичам назвали 10 маршрутов для бюджетных путешествий на майские праздники

Журнал The Village опубликовал Топ-10 бюджетных путешествий на майские праздники. Москвичам предложили съездить на электричке в некоторые города области.

Так, жителям столицы рекомендуют отправиться в Бородино, чтобы оценить памятники сражению 1812 года. Кроме того, можно отправиться в Дмитров, где, как отмечают авторы статьи, можно посмотреть на древние постройки: церкви, купеческие дома и кремль. На кремль также можно взглянуть в Зарайске.

Тем, кто захочет поехать на выходные в Дубну, журналисты предложили прогуляться по набережной и посмотреть, как канал имени Москвы впадает в Волгу.

Москвичам также советуют отправиться в Звенигород и взглянуть на дом писателя Антона Чехова. В Звенигороде они жил, когда работал врачом. Кроме того, в городе можно посетить Саввино-Сторожевский монастырь, посетить там экскурсию по царским палатам и попробовать монастырскую выпечку.

Посмотреть на квартиры известных людей прошлого следует и в Клину. Там расположены музеи Петра Чайковского и дом-музей писателя Аркадия Гайдара, а также усадьба Дмитрия Менделеева.

Рекомендуют авторы статьи отправиться также в Коломну, известную своими калачами и яблочной пастилой, а также в богатые архитектурными памятниками Ногинск и Подольск.

В Серпухове, пишет издание, можно посмотреть на старинные постройки и посетить страусиную ферму.

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