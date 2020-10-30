Москвичам назвали дату прихода зимы

По климатической норме зима в Москве должна наступить 10 ноября. Такую дату назвал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, первый устойчивый снежный покров ложится, как правило, 28 ноября. При этом синоптик отметил, что, по его оценкам, наступление метеорологической зимы 10 ноября не произойдет. Тишковец считает, что она придет как минимум на две-три недели позже.

Синоптик также рассказал, что ноябрь в России будет на 1-2 градуса выше нормы, декабрь — на 2-3 градуса, а в январе температура превысит норму на 3,5-4 градуса. В эпицентре тепла окажется вся центральная Россия.

При этом Тишковец подчеркнул, что предстоящая зима не будет такой же рекордно теплой, как в прошлом году — тогда аномалия достигала 19 градусов. Однако прогнозы указывают на то, что сезон будет достаточно мягким.

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