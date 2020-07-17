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Москвичам назвали лучшее время для избежания «дачных» пробок
Фото: АГН «Москва»
Чтобы избежать «дачных» пробок, москвичам стоит выехать из города до 15:00, либо после 20:00. Лучшее время для выезда горожанам назвали в Департаменте транспорта столицы.
«Вечерние 9 баллов сопровождают нас всю неделю», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, основные затруднения ожидаются на Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на Рязанском проспекте.
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