Москвичам назвали лучшее время для избежания «дачных» пробок

Чтобы избежать «дачных» пробок, москвичам стоит выехать из города до 15:00, либо после 20:00. Лучшее время для выезда горожанам назвали в Департаменте транспорта столицы.

«Вечерние 9 баллов сопровождают нас всю неделю», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, основные затруднения ожидаются на Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на Рязанском проспекте.

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