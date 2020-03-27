Москвичам назвали опасность поездок на дачу во время карантина

Москвичам назвали опасность поездок на дачу во время нерабочей недели вопреки рекомендациям самоизолироваться. Об этом директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, люди, которые решат поехать на дачу, рискуют столкнуться с рядом проблем. Во-первых, дачникам будет сложнее получить медицинскую помощь, которая оказывается в Москве. Во-вторых, они могут столкнуться с санитарным кордоном — эта мера не действует в России в настоящее время, однако эксперт не исключил, что она может появиться, так как ситуация быстро меняется.

Кроме того, он напомнил, что коронавирус, ставший причиной жестких карантинных мер во многих странах, имеет продолжительный инкубационный период. А лечебные мероприятия наиболее эффективны в первые часы от момента появления симптомов, напомнил Викулов.

Вирусолог призвал москвичей отказаться от поездок на дачи, так как от их действий зависит эффективность контроля распространения вируса. Если граждане продолжат совершать необязательные поездки, то число зараженных будет расти, и власти будут вынуждены ввести карантинные мероприятия сроком на 40 дней, заверил он.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе телеобращение к нации в связи с пандемией коронавируса объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Указ не распространяется на работников ряда отраслей, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, медицинские и аптечные организации и других. Граждане, которые не могут работать удаленно, продолжат получать полную зарплату.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!