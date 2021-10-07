Москвичам назвали оптимальное время для замены летней резины

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд порекомендовал москвичам не торопиться с заменой летней резины. Оптимальный период, когда это необходимо сделать, назвал ТАСС со ссылкой на слова синоптика.

Эксперт сообщил, что о смене шин можно не думать раньше 9-10 ноября, когда установится температура ниже нуля градусов.По его словам, такая ситуация сохраняется последние 30 лет. Именно в этот период автомобилистам рекомендуется менять резину на зимнюю.

Ранее жителей столицы предупредили об аномально снежной зиме. Метерологи отметили, что осадков в городе может выпасть почти на четверть больше нормы. Высота сугробов при этом существенно превысит обычные значения. Синоптики связали свои прогнозы с приостановкой глобального потепления в Арктике.