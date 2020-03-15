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Москвичам назвали последствия боязни коронавируса

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Боязнь заразиться коронавирусом может привести к бесконтрольной панике, болезненным переживаниям и поступкам, несущим вред человеку. О таких последствиях рассказал медицинский психолог Никита Чернов, передает агентство «Москва».

По словам специалиста, коронавируса боятся не только москвичи, но и жители других городов и стран. При этом он отметил, что тревога может мобилизовать человека и сделать его более осторожным, но может привести и к неконтролируемой панике.

Чернов посоветовал получать сведения о болезни лишь из надежных источников информации, активизировать работу с населением и усилить контроль за информацией. «Но если ваша тревога неконтролируема, то следует обратиться к профессиональной помощи психолога», — отметил он.

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