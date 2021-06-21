Москвичам назвали самые жаркие дни недели

Самыми жаркими днями текущей недели в Москве могут стать среда, 23 июня, и четверг, 24 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Температура воздуха в эти дни, согласно прогнозам синоптиков, составит до 37 градусов. «Осадков не ожидается, сохранится переменная облачность», — говорится в сообщении.

В пятницу погода останется жаркой — до 35 градусов, однако местами пройдут ливни. В субботу ожидаются локальные дожди, температура воздуха будет колебаться от 29 до 34 градусов.

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