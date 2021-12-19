Москвичам назвали самый холодный день предстоящей недели

Самым холодным днем предстоящей недели станет среда, 22 декабря. Такую дату назвало РИА Новости со ссылкой на синоптика центра «Фобос».

Ночью в этот день температура опустится до 22 градусов мороза. Похолодание случится из-за «полярного вторжения», однако к концу недели погода вернется в норму, добавил эксперт.

Ранее синоптики предупредили горожан об увеличении высоты снежного покрова в столице. Она выросла до 27 сантиметров. По прогнозам специалистов, влияние циклона в Москве сохранится еще какое-то время.

Кроме того, похолодание спрогнозировали в Московской области. Там ожидается 26 градусов мороза.