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Москвичам назвали самый холодный день предстоящей недели

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Москвичам назвали самый холодный день предстоящей недели
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Самым холодным днем предстоящей недели станет среда, 22 декабря. Такую дату назвало РИА Новости со ссылкой на синоптика центра «Фобос».

Ночью в этот день температура опустится до 22 градусов мороза. Похолодание случится из-за «полярного вторжения», однако к концу недели погода вернется в норму, добавил эксперт.

Ранее синоптики предупредили горожан об увеличении высоты снежного покрова в столице. Она выросла до 27 сантиметров. По прогнозам специалистов, влияние циклона в Москве сохранится еще какое-то время.

Кроме того, похолодание спрогнозировали в Московской области. Там ожидается 26 градусов мороза.

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