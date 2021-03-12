Москвичам назвали срок исчезновения снега

Снежный покров полностью исчезнет из российской столицы в середине весны. Такой срок в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу, асфальт освободится от наледи и снега 15-20 апреля. Метеоролог указал, что в воскресенье, 14 марта, в столице начнется оттепель, и снежный покров, который в настоящее время составляет 47 сантиметров вместо положенных 35, станет медленно таять. «Рассчитывать на суперпотепление не стоит — мы вернемся в рамки климатической нормы марта. Ночью слабые минусы, днем — небольшие плюсы. Весна наступит "тихой сапой"», — пояснил он.

Однако первые признаки потепления появились уже в четверг, 11 марта. В этот день была перекрыта «задвижка» потокам арктических воздушных масс на территорию Москвы и Московской области. Потоки изменились с северных на юго-западные. «Никаких осадков и ясное небо. Мороз к вечеру отступил до минус 6–8 градусов. Такие температуры больше соответствуют январю, но процесс потепления запущен», — добавил Тишковец.

Ранее синоптик пообещал, что в субботу, 13 марта, столбики термометра в Москве пойдут на штурм нуля. По его словам, весь март ночью будет слабый минус, а днем слабый плюс. «Это будет сопровождаться таянием снега и слякотью. Выше нуля температура поднимается не раньше последней декады месяца», — добавил он.

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