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Москвичам назвали сроки исчезновения снега

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Фото: АГН «Москва»

Москвичам назвали сроки исчезновения снега с улиц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Московское метеобюро.

По данным метеорологов, в пятницу, 17 января, температура воздуха в городе ожидается на 12 градусов выше нормы — от 1 до 3 градусов тепла. «В ближайшие дни столичная погода лишится последних зимних атрибутов», — заявили специалисты, добавив, что от снега и наледи на тротуарах не останется и следа. Кроме того, жителей Москвы предупредили о таянии ледяного покрова на малых реках и прудах, а также об образовании весенних проталин на водохранилищах.

В целом же до конца недели температура будет колебаться от минус 3 (ночью) до плюс 3 (днем), помимо этого, к выходным подрастет атмосферное давление, а в облаках будет больше просветов. Указывается, что погода будет соответствовать концу марта.

Ранее в Гидрометцентре отчитались о количестве солнечных часов за последний месяц 2019-го. Выяснилось, что в столице солнце светило только восемь часов за весь декабрь.

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