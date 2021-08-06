Москвичам назвали сроки наступления бабьего лета

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал москвичам сроки наступления бабьего лета в столице. Об этом пишет «МК».

По словам синоптика, предварительные оценки говорят о теплой первой половине сентября. Ожидается, что средняя температура будет на 0,5-1 градус теплее нормы.

Тишковец отметил, что жителей Москвы ждет антициклональная погода и классическое бабье лето. Однако во второй половине сентября активизируется циклоническая деятельность, температура вернется в норму и постепенно будет снижаться. Также смена погоды будет сопровождаться обильным ненастьем и сильными дождями.

«В конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения, что может поставить крест на реинкарнации бабьего лета», — предупредил специалист, добавив, что температура будет ниже десяти градусов тепла в 20-х числах сентября.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как метеозависимым москвичам защититься от плохого самочувствия при колебаниях атмосферного давления. По ее словам, пациентам с подтвержденной вегетососудистой дистонией, у которых нарушен тонус сосудов, желательно раз в полгода проходить терапию и месячными курсами пить препараты.

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