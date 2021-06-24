Москвичам назвали сроки окончания жары

Небольшое похолодание ожидается в Москве в начале следующей недели, хотя в целом теплая погода в столичном регионе сохранится до конца месяца. Такие сроки окончания жары в беседе с РБК назвала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, понижение температуры воздуха будет связано со сменой воздушной массы. В это время воздух прогреется в районе 24-29 градусов. «То есть смена одного антициклона на другой произойдет, и за счет этого у нас на время понизится температура воздуха, но незначительно. Она все равно останется выше климатической нормы, но не на 9-10 градусов, как сейчас, а на 5-6», — отметила Позднякова и добавила, что холода и «особых дождей ждать не приходится».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что до воскресенья, 27 июня, погода останется сухой и солнечной, а температура в пределах 34–36 градусов. По его словам, в понедельник во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди и грозы и температура понизится до 30-32 градусов. «Во вторник также возможны дожди, температура составит 23-25 градусов тепла. И уже к четвергу может повыситься до 26-29 градусов», — заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что июнь в Москве стал самым жарким за 142 года. 23 июня, в среду, температура воздуха поднялась до 34,8 градуса. «Прежний максимум перекрыт на 0,1 градуса, это итоговые данные метеостанции на ВДНХ», — рассказал сотрудник столичного метеобюро.

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