Москвичам назвали сроки открытия купального сезона

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд назвал сроки открытия купального сезона в Москве. По его словам, ждать его стоит не ранее второй декады июня, передает РИА Новости.

«Купальный сезон наступает, когда в воду может входить ребенок, а он может входить в воду, когда ее температура достигает 22 градусов и выше», — уточнил метеоролог и добавил, что быстрого начала купального сезона в столице ждать не стоит.

Кроме того, Вильфанд призвал россиян носить сомбреро, чтобы уберечься от ультрафиолетового излучения в купальный сезон. И порекомендовал не находиться на солнце в период с 9 до 14 часов, если ультрафиолетовый индекс превышает шесть пунктов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что из-за погоды купальный сезон сдвинется на одну-две недели и начнется в районе 12-13 июня.

В 2021 году Роспотребнадзоре одобрили восемь зон в регионе для купания: Путяевский пруд, озеро Белое, озеро Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро.

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