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Москвичам назвали сроки возвращения приличной погоды
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Потепление ожидается в Москве 25 мая. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в понедельник температура повысится до 15-17 градусов тепла. Тем не менее, уточнил он, это все равно ниже климатической нормы примерно на три градуса, «но уже поприличнее с точки зрения майской погоды».
По данным Гидрометцентра, в субботу, 23 мая, днем в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, в воскресенье воздух прогреется до 10-12 градусов.
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