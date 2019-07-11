Москвичам не посулили ничего многообещающего на выходных

На грядущих выходных жителей столицы ожидает преимущественно пасмурная погода. Об этом сообщил сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, передает РИАМО в четверг, 11 июля.

По его словам, в городе установится облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в субботу, 13 июля, прогреется до плюс 19 градусов, в воскресенье, 14 июля, — до плюс 22. При этом ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 8-10 градусов. Ветер в городе будет слабым, до 5-10 метров в секунду.

«Ничего многообещающего не будет», — заключил эксперт.

10 июля сообщалось, что теплая погода вернется в Москву после 16 июля, до конца текущей недели температура существенно не изменится. При этом в городе ожидаются дожди. Потепление же придет, когда в столице начнется активная циркуляция воздуха.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!