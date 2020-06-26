Москвичам объяснили агрессивность комаров

Комары этим летом гораздо активнее из-за отмены ограничений, связанных с самоизоляцией. Об этом рассказал телеканалу «Москва 24» энтомолог Анатолий Захаров.

По его словам, люди массово вышли на улицы и начали тревожить насекомых. «Естественно, что если посещаемость парков увеличилась, то, соответственно, увеличилось число комаров и активизировалось их поведение», — объяснил он.

Захаров напомнил, что сезон комаров начинается в середине мая, однако из-за режима самоизоляции насекомые испытывали дефицит в питании, и сейчас они восполняют свою потребность и ведут себя агрессивно.

В январе ученые предупреждали, что из-за бесснежной зимы могут исчезнуть комары и другие важные для пищевой цепочки насекомые. При этом отмечалось, что о последствиях зимы стоит говорить лишь в конце сезона.

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