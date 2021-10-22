Москвичам объяснили формат оказания госуслуг в нерабочие дни

Предоставление государственных и иных услуг в Москве будет приостановлено с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

Так, предоставление услуг приостановят в офисах «Мои документы», в Многофункциональном миграционном центре и в других помещениях органов власти и государственных учреждений города. При этом большинство услуг можно будет получить в электронном виде на портале mos.ru.

Исключением станет регистрация рождения непосредственно на территории медорганизации, где родился ребенок, а также регистрация расторжения брака в случае, если дата расторжения уже назначена на период с 28 октября по 7 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении нерабочих дней в столице с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19. В указанный срок приостановится работа торговых точек, общепита, спортивных, культурных и досуговых учреждений.