Москвичам объяснили ограничение въезда на Патриаршие пруды

Депутат Пресненского муниципального округа Москвы Виктория Пальгова подтвердила сообщения местных жителей о том, что на Патриаршие пруды начали пропускать только тех автомобилистов, которые имеют там прописку или иной документ, удостоверяющий проживание в этом районе. Она объяснила, что ограничения на въезд были введены из-за многочисленных жалоб на шум, передает РБК.

«В большинстве своем автомобили создавали огромнейшую пробку в районе. Решили сделать такой эксперимент. Там проверяют наличие прописки или иного документа о проживании. Два на въезде поста, Спиридоновка и Малая Бронная, внутри квартала также стоят патрульные машины ДПС. Если мы говорим об эксперименте, то маловероятно, что кого-то там сейчас оштрафуют, там не стоит знаков, скорее всего, попросят выехать. Пешеходы могут пройти», — рассказала Пальгова и добавила, что данная мера пока носит временный характер.

По ее словам, местные жители признали, что эксперимент помог, и в районе стало значительно тише. «Но все равно машины проезжают, там есть другие варианты заезда, такой коллапс», — добавила депутат.

Заместитель председателя совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин пояснил, что ограничение действует только по пятницам, субботам и воскресеньям после 18:00. «На сегодняшний момент это ограничение въезда, как мне известно, принято непосредственно ГАИ ГИБДД, это не решение мэра, префектуры или еще каких-то органов. Как это будет сказываться, посмотрим», — сказал Юшин.