Москвичам объяснили требования к контролю за обязательной вакцинацией

Оперштаб Москвы объяснил, как будет проходить контроль за соблюдением указов об обязательной вакцинации части сотрудников и что грозит работодателям, которые не будут его выполнять. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое требование касается сферы торговли. Помимо розничной торговли, где должны быть вакцинированы 60 процентов сотрудников, в список добавили оптовую и дистанционную.

Также регламентируется количество людей на рабочих местах. Сотрудники, которые зарегистрированы как самозанятые или работают на удаленке, могут быть включены в общий штат «при определении доли вакцинированных». Однако те, кто имеет справку о вакцинации или справку о наличии антител, все равно должны работать в масках и перчатках.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», — объясняется в сообщении оперштаба.

Контроль будет проводиться в форме сплошных проверок. В случае несоблюдения требований о количестве вакцинированных сотрудников, работодателю будет грозить приостановка работы на 90 суток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий работников. Под требование об обязательной вакцинации от коронавируса подпадают работники сферы торговли, салонов красоты, фитнес-клубов и других организаций сферы услуг. Кроме того, она распространяется на работников транспорта и соцсферы.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!