Москвичам объяснили вред натирания бронзовых носов собак

В Москве запустили флешмоб с целью спасти установленные на станции метро «Площадь Революции» скульптуры. Инициатором стал Музей архитектуры имени Щусева, сообщает телеканал «Москва 24».

«Просто представьте, сколько человек в день целенаправленно подходит к скульптурам, чтобы просто "загадать желание". Действительно ли исполнение наших желаний зависит от бронзовых псов?» — поинтересовались сотрудники музея.

Станция «Площадь Революции» была открыта в 1938 году. На постаментах в углах пилонов установлены 76 бронзовых фигур, изображающих советских людей. Изваяния расставлены в хронологическом порядке, от событий октября 1917-го (социалистическая революция) до декабря 1937-го (первые парламентские выборы в СССР).

Некоторые горожане приписывают отдельным статуям магические свойства. Например, среди студентов распространено поверье, что если потереть нос собаки у скульптуры «Пограничник с собакой», это поможет сдать экзамен. Также удачу якобы сулит флажок в руках у матроса-сигнальщика с линкора «Марат».

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